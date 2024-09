Regionali Liguria, per il centrodestra si fa avanti l’ipotesti di candidare il sindaco di Genova

StrettoWeb

“Vi rispondo con nove parole: io la campagna elettorale la faccio in ogni caso”. E’ la dichiarazione che il sindaco di Genova Marco Bucci, uscendo dal consiglio comunale, relativamente alle indiscrezioni di stampa, confermati da figure molto vicine a Bucci, che il primo cittadino sia stato chiamato in causa dai leader di centrodestra per le elezioni regionali in Liguria.

“Da Roma mi hanno chiamato in tanti”, ha detto Bucci sorridendo. Intanto, i leader del centrodestra sono ancora impegnati per trovare una quadra sulla Liguria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.