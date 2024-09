Crotone-Messina, parte la prevendita: info e prezzi dei biglietti

StrettoWeb

“Il Football Club Crotone comunica che a partire da oggi, mercoledì 11 settembre, alle ore 12 prende il via la vendita dei biglietti per Crotone-Messina, gara valida per la quarta giornata di serie C Now, in programma sabato 14 settembre alle ore 18.30 allo stadio Ezio Scida”. Così in una nota il club pitagorico comunica l’apertura della prevendita. Obiettivo della squadra di Longo è tornare alla vittoria, dopo le ultime due pesanti sconfitte, ma di fronte c’è un Messina per nulla arrendevole – nonostante l’estate calda e le contestazioni – in grado di rifilare 4 reti sabato sera a un comunque “movimentato” Taranto.

I prezzi

“I biglietti potranno essere acquistati online sul sito web di Ticket One e nei punti vendita TicketOne abilitati. Sarà possibile effettuare l’acquisto dei biglietti anche presso il Ticket point ufficiale di via G. Di Vittorio ESCLUSIVAMENTE nella giornata della partita, sabato 14 settembre (dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15.30 fino al fischio d’inizio e all’esaurimento della fila)”.

“Per la vendita del SETTORE OSPITI si è ancora in attesa delle disposizioni delle Autorità competenti. La vendita di tale settore (prezzo del biglietto 10€) una volta avviata resterà attiva, come da normativa vigente, fino alle ore 19 del giorno precedente la gara. Per eventuali problematiche relative all’acquisto dei tagliandi è possibile richiedere assistenza direttamente sul sito web di TicketOne”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.