Crotone, che batosta: il Picerno fa pokerissimo, finisce 5-2

Pesante batosta per il Crotone, che torna alla sconfitta dopo la vittoria contro il Messina. E’ il terzo stop per la squadra di Longo, che cade malamente in casa del travolgente Picerno; i lucani infatti vincono per 5-2. Vivacissimo il primo tempo, che si accende nel finale: l’autorete di Armini sblocca il match, poi è pioggia di gol dopo la mezz’ora. Pareggia Cargnelutti, poi dilagano i locali con Energe, Maiorino e ancora Energe, per il 4-1 all’intervallo. Nella ripresa Gomez prova a riaprire la partita, ma Volpicelli chiude i conti per il 5-2 finale.

Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie C, 5ª giornata

Messina-Casertana 2-2

Sorrento-Turris 0-0

Avellino-Latina 0-1

Cavese-Monopoli 0-1

Taranto-Altamura 1-2

Trapani-Juventus U23 1-1

Giugliano-Catania 3-2

Audace Cerignola-Potenza 0-1

Benevento-Foggia 4-0

Picerno Crotone 5-2

Classifica Serie C

Benevento 12 Picerno 11 Audace Cerignola 10 Monopoli 10 Potenza 10 Catania 8 Sorrento 8 Giugliano 8 Crotone 6 Latina 6 Trapani 6 Messina 5 Foggia 5 Cavese 5 Turris 5 Juventus U23 5 Casertana 4 Avellino 3 Altamura 3 Taranto 2

