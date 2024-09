Cetraro (Cosenza), proseguono le ricerche di Tullio Rossi tra appelli del Sindaco e sciacalli social: “rispetto per la famiglia”

StrettoWeb

Proseguono le ricerche a Cetraro, in provincia di Cosenza, di Tullio Rossi, imprenditore edile 67enne scomparso da due giorni, da martedì 10 settembre, con la sua Fiat Panda bianca targata EA174TE. Il telefono è spento e la moglie ha quasi subito fatto partire le ricerche, allertando i Carabinieri.

A “Chi l’ha visto”, noto programma di Rai 3, ieri sera è stato lanciato un appello. Anche sui social è immediatamente partita la ricerca, con diversi appelli. Tra questi, anche quelli del Sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo: “Appello alla condivisione. Da ieri si sono perse le tracce di Tullio Rossi. Chiunque abbia notizie è invitato a contattare le autorità”, ha scritto allegando foto dell’uomo e informazioni.

“Siete pregati di non divulgare notizie false”

Purtroppo, come spesso accade, i social non sono solo mezzo di viralità “positiva”, ma possono lasciare con sé strascichi di cattiveria e sciacallaggio. Qualcuno, evidentemente, deve aver messo in giro notizie non vere, provocando l’ira di un’amica di Tullio, che ha così scritto sui social: “Siete pregati di non divulgare notizie FALSE in merito al nostro caro amico scomparso Tullio Rossi. PURTROPPO non ci sono novità ufficiali, di nessun genere. Le ricerche ancora continuano. Abbiate un po’ di rispetto per la famiglia, che già sta vivendo questi giorni con molta preoccupazione e sofferenza! Piuttosto preghiamo che torni presto a casa, sano e salvo”.

