Il Catania di Toscano è già super: 1-3 in casa della Juve Next Gen, subito in gol Inglese

StrettoWeb

E’ già la squadra di Toscano, è già una compagine in grado di imprimere la propria forza. Si comincia a vedere l’impronta dell’allenatore reggino nel Catania, capace di infilare la seconda vittoria di fila. Come? Battendo la Juventus Next Gen a domicilio, con il risultato di 1-3.

La partita

Toscano conferma per intero la formazione vittoriosa contro il Benevento e il copione di gara è chiaro già dall’inizio, con il gol annullato per fuorigioco agli ospiti, in cui non mancano le proteste. E’ regolare, invece, il vantaggio al 25′ firmato Anastasio, con una bella punizione. I rossoblu tengono, si difendono bene, non rischiano nulla. Recriminano, soltanto, per l’infortunio a Di Tacchio, costretto a lasciare spazio a De Rose. Da segnalare l’espulsione al DS Faggiano dalla panchina.

Nella ripresa, Inglese – entrato all’intervallo – mette subito il timbro nella sua nuova squadra, siglando il raddoppio. E’ 0-2 all’ora di gioco, ma le emozioni non finiscono. Nel giro di due minuti, doppio rosso, uno per parte: espulsi Ierardi (due ammonizioni) per il Catania e Papadopoulos per la Juve. Qualche minuto dopo, al 79′, Afena-Gyan accorcia le distanze. Ma dura poco, perché all’84’ Quaini fissa il punteggio sull’1-3 e chiude i conti. Dopo questo risultato, e in attesa delle altre sfide, gli etnei volano in testa alla classifica insieme al Picerno.

Risultati Serie C, 3ª giornata

Juventus Next Gen-Catania 1-3

Picerno-Casertana 0-0

Classifica Serie C

Catania 7 Picerno 7 Audace Cerignola 6 Foggia 4 Potenza 4 Giugliano 4 Sorrento 4 Juventus U23 3 Crotone 3 Cavese 3 Monopoli 3 Benevento 3 Latina 2 Casertana 2 Messina 1 Trapani 1 Avellino 1 Taranto 1 Turris 0 Altamura 0

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.