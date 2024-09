Catania – Picerno 0-0, finisce a reti inviolate il big match di Serie C

StrettoWeb

Era senza dubbio il big match di giornata, quello tra Catania e Picerno che si giocavano la vetta del Girone C di Serie C. In un’atmosfera da serie superiore, la partita si è conclusa sullo 0-0 ma non sono mancate le emozioni, soprattutto nel primo tempo con il palo colpito da Franco al 28′. Il Catania ha provato a replicare con Guglielmotti che in due occasioni ha sprecato l’occasione da goal.

Nel secondo tempo da segnalare un colpo di testa di Inglese con deviazione che Summa e poco altro. Il Picerno esce soddisfatto da questa partita, fuori casa, in un campo difficile, dopo il 4-1 all’Avellino e 3-0 al Trapani e resta attaccato alla vetta della classifica.

Risultati Serie C, 4ª giornata

Potenza-Sorrento 1-0

Trapani-Taranto 0-0

Crotone-Messina 2-0

Monopoli-Juventus U23 0-0

Catania – Picerno 0-0

Classifica Serie C

Catania 8 Picerno 8 Potenza 7 Audace Cerignola 6 Crotone 6 Trapani 5 Juventus U23 4 Messina 4 Foggia 4 Giugliano 4 Sorrento 4 Monopoli 4 Cavese 3 Benevento 3 Turris 3 Latina 2 Casertana 2 Taranto 2 Avellino 1 Altamura 0

