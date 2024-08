Automobilismo, tutto pronto per lo slalom in programma a Bagaladi

StrettoWeb

Motori in fase di riscaldamento in vista dello slalom targato Scuderia Aspromonte in programma questo fine settimana a Bagaladi. Il 3 e il 4 agosto la Vallata del Tuccio sarà la patria dei motori. Si inizierà il sabato con le verifiche tecniche e sportive ed a seguire la domenica con le tre manche di gara, precedute da una manche di ricognizione cronometrata del percorso. La serata di sabato, inoltre, piloti e appassionati saranno allietati da spettacoli musicali in piazza.

Numerosi i piloti che si contenderanno lo scettro del vincitore in una delle gare più antiche del panorama provinciale. Il mattatore della stagione Gaetano Rechichi se la dovrà vedere, in particolare, col portacolori della Scuderia Aspromonte Rosario Corsaro, col messinese Giovanni Greco e con il catanzarese Nicola Paola Almirante.

La gara anche quest’anno sarà dedicata alla memoria del compianto e mai dimenticato Giuseppe Cuzzola, per tutti “U Raggiatu”, che proprio a Bagaladi aveva colto la sua ultima vittoria nell’edizione 2019.

Il presidente Lello Pirino da appuntamento a tutti per sabato 3 agosto nel meraviglioso borgo grecanico.

