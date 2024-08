A settembre il Festival di Musica da Camera “Città di Milazzo”

StrettoWeb

La seconda edizione del Festival di Musica da Camera “Città di Milazzo“, organizzato dall’Associazione Culturale Melos, col patrocinio del Comune di Milazzo, avrà luogo tra l’istituto Regina Margherita di Milazzo ed il teatro Trifiletti dal 5 all’8 settembre, con lezioni di rinomati Maestri di musica e due concerti conclusivi nelle serate del 7 e 8 settembre. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, ospiterà elementi di spicco del panorama musicale internazionale: i due docenti di fama mondiale invitati dall’Associazione Culturale Melos saranno il Maestro chitarrista pugliese Vito Nicola Paradiso – già ospite la scorsa edizione – ed il Maestro flautista modenese Andrea Oliva.

Tre giorni di lezioni per i più di cinquanta allievi partecipanti da tutta Italia – per la maggior parte professionisti – che si concluderanno con i due concerti aperti al pubblico al Teatro Trifiletti del 7 settembre per Oliva e di giorno 8 settembre per Paradiso, i quali si esibiranno insieme agli allievi musicisti. Presenti a supporto del Festival il pianista e accompagnatore messinese Carmine Calabrese e il noto riparatore di strumenti a fiato Piter Frisicaro, il quale terrà un workshop sulla corretta manutenzione del flauto durante le giornate presso l’istituto Regina Margherita.

“La principale finalità del nostro Festival è rendere Milazzo un importante polo che possa attrarre eventi culturali di spessore nell’ambito della musica classica”, dichiara Veronica La Malfa, presidente dell’Associazione Melos. “Ospitare due Maestri così illustri e dare questa opportunità a molti musicisti, ci rende orgogliosi e desiderosi di continuare lungo questa strada virtuosa di collaborazione con le istituzioni locali”.

