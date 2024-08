Serie D, la composizione ufficiale del girone della Reggina

StrettoWeb

Dopo la ratifica delle ammissioni e dei ripescaggi arrivata martedì da parte del Consiglio Direttivo della LND, il Dipartimento Interregionale ha svelato oggi in diretta sull’account Instagram della Lega Dilettanti la composizione dei gironi della Serie D 2024/2025, al via il prossimo 8 settembre. Sono 168 le formazioni partecipanti in questa stagione al campionato che più di ogni altro rappresenta l’Italia da nord a sud.

Nel Girone I, quello della Reggina le contendenti saranno 18 di cui 4 calabresi, 12 siciliane e due campane (Pompei e Scafatese).

Tutte le squadre:

Girone I: Akragas, Castrumfavara, Città di Acireale, Città di S. Agata, Enna, Licata, Locri, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paternò, Pompei, Ragusa, Reggina, Sambiase, Sancataldese, Scafatese, Siracusa, Vibonese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.