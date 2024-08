Il premier Meloni annuncia Fitto come nuovo commissario europeo

StrettoWeb

Il governo italiano indica il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto come commissario europeo: lo ha annunciato, a quanto si apprende, il premier Giorgia Meloni durante il Consiglio dei ministri.

“Oggi stesso – ha detto Meloni nel corso del Cdm – comunicherò alla presidente von der Leyen il nome di Raffaele Fitto come commissario europeo e chiedo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso tempo entusiasmante. È una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il governo, ma è una scelta necessaria”.

Meloni: “Fitto persona di esperienza” “Ho ricevuto la lettera della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con la quale si chiede al governo la designazione della proposta di candidato italiano al ruolo di commissario europeo“, ha proseguito il presidente del Consiglio. “La nostra scelta ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati: il ministro Raffaele Fitto. Avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso entusiasmante”.

Occhiuto: “Fitto figura di valore assoluto”

“Per il ministro Fitto, indicato dal Consiglio dei ministri quale nuovo commissario europeo dell’Italia, arriva un riconoscimento prestigioso e meritato. Raffaele, a cui mi legano sinceri sentimenti di amicizia, rappresentata una figura politica esperta e di qualità, che negli anni ha sempre dimostrato assoluto valore nei vari e significativi ruoli istituzionali ricoperti. Sono certo che questa scelta potrà rafforzare in modo determinante il ruolo del nostro Paese nella costruzione e applicazione delle politiche comunitarie. Congratulazioni, auguri e buon lavoro”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

