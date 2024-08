Meteo Agrigento, le previsioni per domani martedì 27 agosto

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto ad Agrigento prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. La mattina si presenterà con nubi sparse, ma nel corso della giornata il cielo diventerà sereno. Tuttavia, nel pomeriggio sono attese precipitazioni, con pioggia leggera e moderata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 25°C. La mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i 28°C. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole e il sole farà capolino, portando la temperatura a 29°C.

Nel pomeriggio, tuttavia, sono previste precipitazioni: inizialmente pioggia leggera, che si intensificherà fino a diventare pioggia moderata. Le temperature scenderanno, con un calo fino ai 22,7°C. La sera proseguirà con piogge leggere e una temperatura che si manterrà intorno ai 23°C.

In base alle previsioni, la situazione meteorologica ad Agrigento per i prossimi giorni sarà influenzata da un passaggio temporalesco che porterà instabilità atmosferica. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +25.3° perc. +25.3° prob. 1 % 7.8 NNE max 8 Grecale 53 % 1011 hPa 5 cielo coperto +25.2° perc. +25.1° prob. 2 % 4.8 NE max 4.8 Grecale 51 % 1011 hPa 8 cielo sereno +28.2° perc. +28.2° Assenti 6.8 SSE max 7.1 Scirocco 45 % 1013 hPa 11 cielo sereno +29.3° perc. +30.1° Assenti 15.8 S max 13.6 Ostro 51 % 1013 hPa 14 cielo sereno +28.7° perc. +29.8° prob. 9 % 16 SO max 15.8 Libeccio 54 % 1012 hPa 17 pioggia moderata +22.7° perc. +22.7° 2.21 mm 33.9 NE max 47.9 Grecale 63 % 1015 hPa 20 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° Assenti 8.5 NNE max 11.1 Grecale 59 % 1013 hPa 23 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° Assenti 3.2 ENE max 5.2 Grecale 59 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:38

