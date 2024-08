Messina, Gioveni: “Carreri vive solo di repliche contro tutto e tutti”

StrettoWeb

“Ma perché il coordinatore di Sud chiama Nord Carreri si scalda così tanto anche quando non ce n’è motivo? Possibile che viva sempre e solo di repliche contro tutto e tutti (senza però entrare nel merito delle questioni) solo perché vuole continuare ad accreditarsi politicamente agli occhi del suo leader? (tranquillo Carreri, che il ruolo di “badante politico” te lo sei già consolidato!)“. E’ quanto afferma il capogruppo di FdI, Libero Gioveni. “In riferimento, infatti, alle mie osservazioni di ieri sulle possibili cause che accentuano ulteriormente la crisi idrica (che anche dei bambini avranno capito che critiche non erano, ma solo valutazioni tecniche propositive che io stesso ho chiesto di approfondire) il Carreri si agita mischiando, come spesso fa, “sauri e opi”, affiancandomi addirittura alla Sen. Musolino che peraltro è intervenuta su altri aspetti. Ragioniamo invece nel merito della replica. Caro Carreri, cosa hai detto di tecnico? Nulla! Non credi che, al massimo, doveva rispondermi l’assessore al ramo, il bravo Francesco Caminiti (che stimo molto) che nella fattispecie è anche un tecnico?”, rimarca Gioveni.

“E invece no, tu stai lì come un “coyote” in attesa della preda da attaccare, facendo spesso riferimento al passato politico disastroso per la città del quale però tu stesso hai fatto parte. Quindi, caro ex collega d’Aula, capisco bene che grazie all’On. De Luca sei finalmente uscito politicamente dalla naftalina (termine che ho coniato da lui quando fa riferimento ad altri politici del passato, quindi non prendertela con me), ma come spesso si dice a Messina, “mancu a sta manera”, conclude Gioveni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.