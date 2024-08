Ennesimo incidente mortale in Calabria: morto 29enne, gravissima la fidanzata

StrettoWeb

Un ennesimo incidente stradale si è verificato poche ore fa in località Vallone di Bruno, nei pressi di Sant’Andrea Ionio, in provincia di Catanzaro. Lo scontro è stato tra un’auto e una moto. A bordo del mezzo a due ruote c’erano due fidanzati: a guidare la moto il giovane, Raffaele Varano di 29 anni, di Isca sullo Ionio, dietro di lui la fidanzata di 22 anni originaria della provincia di Bergamo. Varano è deceduto dopo l’arrivo in ospedale a Soverato. Gravissima la fidanzata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove sta lottando tra la vita e la morte.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i Carabinieri. Sul corpo del 29enne, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, per avere ulteriori elementi su quanto accaduto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.