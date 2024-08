Fabio Meduri è un nuovo calciatore del Bocale ADMO

StrettoWeb

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di comunicare che il calciatore Fabio Meduri vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024/2025. Meduri, classe 1991, è un centrocampista duttile e di grande esperienza, caparbio nell’interdizione, affidabile nei tempi d’inserimento, può agire da mezzala e a protezione della difesa con identici, concreti, risultati, grazie a qualità tecniche di alto livello, un piede destro raffinato, visione di gioco grandangolare e capacità di leggere in anticipo le mosse avversarie. Può vantare un curriculum di tutto rispetto: partendo giovanissimo dalla sua Melito Porto Salvo, Meduri ha militato nel settore giovanile dell’Atalanta, dove si è reso protagonista con la Primavera, prima di venir proiettato in un Giro d’Italia iniziato da Monza nel 2010 e che lo ha portato a vestire tante maglie prestigiose.

Sono oltre 150 le presenze raccolte in Serie C/Lega Pro con Monza, Rodengo, Foggia, Barletta, Cosenza, Lumezzane, Ischia, Monopoli e Triestina; a queste si sommano la gare di Coppa Italia di C e della Coppa Italia maggiore. Superano quota 100 le partite giocate in Serie D, dove ha vestito le maglie sempre della Triestina (con la quale ottenne la promozione in C nel 2017), e ancora Campobasso, Como, Pontisola, Calvina, Città di Sant’Agata (unica esperienza nel Girone I), Fasano e Casarano. Due anni fa la sua prima esperienza in Eccellenza, al Pomigliano. Assist-man formidabile, segna pochi gol ma quando li fa non sono mai banali: indimenticabile resta la rete della vittoria del Barletta a Perugia il 13 gennaio 2013, quando a pochi minuti dal termine effettuò stop e rovesciata nel cuore dell’area, imparabile per il portiere umbro.

Meduri è ora pronto a rimettersi in gioco a Bocale, una nuova sfida per lui che arriva dopo una lunga pausa: “Ho tanta voglia di far parte di una squadra che mi dia l’opportunità di rilanciarmi dopo un periodo di stop forzato per motivi familiari, scegliendo Bocale ho anche la possibilità di rimanere vicino casa. La dirigenza, in particolare il presidente Cogliandro, mi è parsa avere le idee molto chiare, con un progetto a lungo termine. Credo ci siano i presupposti per fare un buon campionato.”. A Fabio, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura una stagione illuminante di prodezze e gratificazioni.

