Cosenza -Cremonese, autorizzato l’avvio della prevendita

“Autorizzato l’avvio della prevendita per Cosenza-Cremonese di domenica. La vendita è attiva online su vivaticket.com e nelle rivendite autorizzate”. Cosi in una nota il club rossoblù annuncia l’avvio della prevendita, dopo i problemi di queste ore e il ritardo nell’avvio in seguito all’annuncio di due giorni fa.

“Apertura store per abbonamenti e biglietti: Ferragosto chiuso, venerdì e sabato 10-13 e 16-20, domenica 10-13. Apertura botteghino Curva Nord per biglietti: Ferragosto chiuso, venerdì e sabato 10-13 e 16-19, domenica 10-13 e 16-21:15. Botteghino Curva Sud: domenica 16-21:15”.

