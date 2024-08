Il Console del Marocco Naccari accolto dal Sindaco di Cutro

StrettoWeb

Il Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, Avv. Domenico Naccari è stato ricevuto presso il Comune di Cutro dal Sindaco dott. TONINO Ceraso. Cutro, tristemente famosa per il naufragio che ha causato 94 morti, è anche il centro di una attivissima comunità composta da circa 500 marocchini.

All’incontro era presente Achik Mustapha, presidente dell’associazione Anis, Associazione Nazionale degli Immigrati del Sud, che si è distinta per le attività di volontariato sul territorio, tra le quali quella di rimuovere quintali di rifiuti sulla strada provinciale 63 Cutro-Crotone, in seguito smaltiti dalla società appaltatrice per la raccolta di rifiuti.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha evidenziato come la comunità marocchina sia perfettamente integrata nel tessuto sociale di Cutro, partecipando a tutte le attività della città. Ha rivendicato con orgoglio di avere creato un cimitero islamico,a seguito del naufragio, per dare una degna sepoltura ai defunti.

Il Console Naccari, nel complimentarsi per il modello di integrazione presente nella città, ha ribadito la volontà di portare a termine i gemellaggi in itinere con le città marocchine per incentivare i rapporti culturali, sociali e commerciali tra le diverse comunità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.