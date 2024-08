StrettoWeb

Tragedia a Tortora, in provincia di Cosenza, dove un’anziana di 88 anni sulla sedia a rotelle è stata investita da un’auto, nella giornata di ieri, mentre era a spasso sul lungomare in compagnia della badante. Immediatamente allertati i soccorsi, la donna è morta in ospedale a causa delle ferite riportate.

Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine. La persona, che ha investito la donna, si è immediatamente fermato per soccorrere la malcapitata.

