Agosto al Museo di Reggio Calabria: le aperture straordinarie, Ferragosto e visite guidate

A pochi giorni dall’inaugurazione della mostra “Gli dèi ritornano. I bronzi di San Casciano“, a cura di Massimo Osanna e Jacopo Tabolli, al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria (MArRC) diverse le iniziative per far conoscere al pubblico in visita al museo i celebri ritrovamenti effettuati nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni.

Infatti, oltre le consuete aperture straordinarie serali del venerdì, che continueranno ad intrattenere il pubblico del MArRC sulla terrazza panoramica del museo fino al 30 agosto, la programmazione estiva del MArRC si arricchisce di altre tre aperture serali extra: sabato 10, sabato 17 e sabato 24 agosto. In queste date, il museo resterà aperto dalle 20.00 alle 23.00 con ultimo accesso alle ore 22.30 e sarà possibile visitare, con biglietto a 5,00 € sia la mostra temporanea “Gli dèi ritornano. I bronzi di San Casciano“ al livello E, che tutto il livello D del MArRC e quindi le collezioni che raccontano la storia antica di Reggio Calabria e l’immancabile Sala Bronzi, con i Bronzi di Riace e Porticello. Inoltre, il MArRC resterà aperto con tariffazione ordinaria anche a ferragosto, permettendo la visita delle sue ricche collezioni permanenti e la mostra temporanea sui reperti provenienti da San Casciano dei Bagni dalle ore 9.00 alle ore 20.00 con ultimo accesso alle 19.30.

Ma non finisce qui, l’Ufficio Collezioni e l’Ufficio Didattica e Servizi Educativi del MArRC propongono le visite guidate gratuite alla scoperta della mostra “Gli dèi ritornano. I bronzi di San Casciano“ per conoscere meglio l’affascinante universo degli antichi rituali etruschi e romani legati alle acque termali. Le visite si terranno il 13 Agosto, con partenza ore 10.00 e ore 11.00, il 14 agosto, con partenza ore 9.30 e ore 10.30, il 20 agosto con tre turni di visita ore 10.00, ore 11.00, ore 12.00, il 21 agosto ore 10.00, ore 11.00, ore 12.00 e per finire il 22 agosto, ore 9.30 e ore 10.30. I primi turni di visita, saranno disponibili in lingua inglese. La durata della visita è di 40-45 minuti circa ed è gratuita incluse nel costo del biglietto della mostra. Verranno presentati gli straordinari ritrovamenti effettuati nell’estate 2022 e le novità venute alla luce nel 2023 nel santuario termale del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni.

Uno scavo stratigrafico che ha portato alla luce il più grande deposito di statue in bronzo di età etrusca e romana mai scoperto nell’Italia antica e uno dei più significativi di tutto il Mediterraneo. Ed infine, continuano i laboratori didattici promossi in collaborazione con la cooperativa Mare Laboratorio di innovazione sociale. I laboratori per tutte e tutti si terranno il 20 agosto pomeriggio e il 30 agosto mattina e saranno totalmente accessibili per tutti, dai 0 ai 99 anni. Mentre i laboratori “Tocchiamo l’arte – usiamo le mani” regaleranno ai partecipanti un’esperienza tattile unica ed indimenticabile il 13, il 23 ed il 27 agosto.

Il museo è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it. Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture. Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it.

