Reggio Calabria, annullato il Pride. Calabrò: “ecco i motivi”

StrettoWeb

Il pride a Reggio Calabria non si farà. E’ quanto comunica Michela Calabrò, presidente di Arcigay “I Due Mari”: “è da febbraio che abbiamo continue interlocuzioni con il comune ma siamo stati ricevuti solo il 14 giugno dove abbiamo ragionato sul luogo di partenza e arrivo del corteo”.

“Il 4 luglio abbiamo ricevuto una pec dal comune che ci chiedeva di posticipare l’evento al giorno dopo, quindi il 28 luglio e non il 27. Si, eravamo disponibili a posticiparla ma in tempi e modi congrui. Siamo rammaricati e tristi, la nostra è una scelta dolorosa ma non ci sono le condizioni minimi per fare la manifestazione”, conclude Calabrò.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.