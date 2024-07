Reggio Calabria, al via i laboratori tattili al Museo Archeologico

StrettoWeb

Venerdì 19 luglio ore 10:00, primo appuntamento dei laboratori didattici per tutti e tutte al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il MArRC propone un assortito programma pensato per i bambini ma adatto a tutte le età alla scoperta del patrimonio presente al Museo, grazie all’apporto della cooperativa Mare Laboratorio di innovazione sociale e degli operatori formati in loco.

Laboratori tattili ideati per persone cieche e ipovedenti ma adatto a tutti quelli che vogliono provare un’esperienza tattile al museo. E laboratori creati in modo specifico per persone con disabilità intellettive ma adatti a tutti e tutte coloro che vorranno visitare il Museo con una speciale caccia al tesoro.

La cooperativa Mare Laboratorio di innovazione sociale, con sede a Catania e a Firenze si occupa di strutturazione di contenuti in ottica “design for all” dunque totalmente accessibili per ogni disabilità, di didattica, organizzazione mostre e gestione di servizi museali, nonché realizzazione di percorsi di valorizzazione di Borghi e territori vulnerabili. La cooperativa ha al suo interno competenze trasversali: storici dell’arte, consulenti con disabilità, esperti di didattica, museologi, in modo da adattare i propri servizi a seconda delle esigenze dei musei nei quali opera.

Per il MArRC la cooperativa ha progettato una serie di servizi e di materiali per rendere il museo fruibile in autonomia. Tutte le attività e tutti i materiali che saranno disponibili per i visitatori e le visitatrici sono costruiti e pensati per poter essere un valido ausilio alla visita per tutte e tutti, senza alcuna distinzione.

Sono state realizzate otto tavole tattili dei reperti del museo per consentire a chiunque voglia di entrare in relazione con questo straordinario patrimonio tramite i codici del tatto, è stata realizzata la storia sociale del museo e schede in linguaggio semplificato per le sale e le maggiori opere del museo, per consentire a tutte e tutti di vivere il museo in maniera appagante con contenuti semplici.

Dal mese di luglio sono previsti laboratori specifici, in cui i visitatori e le visitatrici avranno modo di sperimentare, accompagnati dalle operatrici Gabriella Vigoroso, Alessandra Trunfio e Maria Cantone tutti i materiali prodotti, compresa una divertentissima caccia al tesoro nel museo adatta ad adulti, bambini e persone con disabilità intellettive.

A partire da settembre la caccia al tesoro diventerà anche un divertente fumetto animato per tutte e tutti, da vedere comodamente sul proprio smartphone per poter visitare in autonomia il museo e scoprirne curiosità e aneddoti in maniera semplice e divertente.

Per prenotazioni e info scrivere a: segreteria.coopmare@gmail.com

Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica orario no-stop dalle 9:00 alle 20:00, con ultimo ingresso alle 19:30. Il lunedì il museo è chiuso al pubblico. La biblioteca è aperta il martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. L’accesso è gratuito. Per informazioni e assistenza bibliografica: man-rc.biblioteca@cultura.gov.it

Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture. Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it.

