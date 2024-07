Reggio Calabria, Agriaperitivo simpatico a Campagna Amica con Pasquale Caprì e Benvenuto Marra

StrettoWeb

Si è svolto questa mattina un Aperitivo Speciale presso l’Agrimercato di Campagna Amica, in via Sbarre a Reggio Calabria. Con la partecipazione straordinaria di Pasquale Caprì e Benvenuto Marra i quali, accompagnati dal responsabile vicedirettore Dottore Antonio Maesano, hanno visitato il mercato Campagna Amica e conosciuto le Aziende Agricole Locali ed i loro prodotti tipici artigianali locali. Scambiando battute e vivendo la realtà dell’Agrimercato Coperto Campagna Amica in centro città, che ogni mercoledì e Sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 offre ai propri clienti qualità, genuinità a km zero.

Con prodotti selezionati e controllati da Coldiretti Reggio Calabria, dalla coltivazione alla vendita, escludendo in ogni fase prodotti inquinanti dannosi all’ambiente e all’uomo e nel rispetto del ciclo stagionale. L’Assenza di packaging tutela l’ambiente e la qualità per una vera Dieta Mediterranea porta così il meglio per una spesa consapevole.

Campagna Amica è una rete di agricoltori, allevatori e produttori che si uniscono per promuovere la produzione e il consumo di prodotti alimentari locali, sani e sostenibili. Fondata con l’obiettivo di contrastare l’omologazione dei consumi e il declino delle produzioni locali, sostiene l’agricoltura familiare e il rispetto dell’ambiente.

Il Dottore Antonio Maesano con questa iniziativa Coldiretti Reggio Calabria ha aperto le porte al connubio Arte, Natura e cultura enogastronomica locale, con un meraviglioso Aperitivo ricco di tutti i nostri prodotti tipici locali artigianali, preparati dalle Aziende. Benvenuto Marra e Pasquale Caprì hanno intrattenuto i clienti in maniera splendida, con i loro scack, tra un buon bicchiere di vino e le interviste simpatiche alle Aziende tra assaggi di capocollo di suino nero d’Aspromonte e un gustoso, oltre che un dissetante Bergadrink di Azienda Patea al Bergamotto di Reggio Calabria.

