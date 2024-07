Al via le pre-iscrizioni di British School: un anno ricco di sorprese e un vantaggio che sta per scadere!

StrettoWeb

L’estate è finalmente arrivata, le scuole sono finite ed è tempo di tirare le somme sull’anno scolastico appena concluso. Sono sempre di più i genitori reggini che intendono migliorare lo studio e la comprensione della lingua inglese dei propri figli operando una scelta importante per il presente e il futuro. Si tratta di una scelta che supporta, migliora e implementa lo studio dell’inglese scolastico di base, in molti casi non così efficace come ci aspetta. Del resto, nelle poche ore mattutine, in classi di 20-25 ragazzi, non è semplice dedicarsi alle esigenze di un singolo studente, alle sue attitudini e difficoltà.

Qui entra in gioco ih British School, la più antica e prestigiosa scuola di inglese sul territorio di Reggio Calabria che, ormai da 60 anni, è la scelta numero 1 dei reggini che vogliono migliorare il proprio inglese. Scuola divenuta ormai una vera e propria istituzione sul territorio, come dimostra l’anno appena concluso con attività a 360° gradi che passano dalla didattica all’impegno concreto per la città.

L’anno scolastico 2023-2024 di ih British School

Cala il sipario sull’anno scolastico 2023-2024 di ih British School, ricco di eventi e attività, caratteristica distintiva della scuola di inglese reggina. La scorsa estate, tutta Reggio Calabria ha guardato con curiosità e simpatia l’avventura di 11 ragazzi americani ospitati da 11 famiglie reggine proprio grazie all’ausilio di British School. Il 2023 si è concluso con oltre un centinaio di docenti di lingua e relatori internazionali riunitisi presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria per l’ELT Conference “The Art of Balancing”.

Il 2024, anno del 60° anniversario della fondazione della ih British School, si è aperto con un party anni 60, “Twist and shout”, evento frizzante per aprire al meglio il programma di attività dei mesi successivi. Con l’arrivo delle belle giornate, gli studenti dell’istituto reggino si sono dati appuntamento sul Lungomare Falcomatà per celebrare l’Earth Day, una giornata di sensibilizzazione per proteggere la città e il suo spazio verde. Attività didattiche e ricreative alle quali sono state affiancate la pulizia della spiaggia e il patrocinio dell’area verde davanti alla scuola, gesti concreti che sottolineano l’impegno per il futuro della città e la volontà di “voler restare altri 60, 600 e 6000 anni a Reggio Calabria”, come spiegato ai nostri microfoni da Marco Goso, direttore della scuola.

Solo poche settimane fa l’arrivo in città del famoso ‘Gruffalo’ con tanto di evento a tema presso la fattoria Urbana di Catona nel quale i bambini hanno potuto mettere in pratica l’inglese in contesti ‘outdoor’, a contatto con la natura e gli animali, fra storytelling, giochi e tante attività divertenti.

Si riparte subito! A luglio le pre-iscrizioni di ih British School Reggio Calabria per il nuovo anno

L’anno scolastico sarà anche finito ma l’energia di ih British School è inesauribile e lo staff della scuola d’inglese reggina non si ferma mai. Sono già iniziate, infatti, le pre-iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025. Fino al 19 luglio è possibile pre-iscriversi a uno dei corsi presenti nel piano didattico ottenendo anche uno sconto!

E il nuovo anno di ih British School promette di iniziare subito alla grande. Tra pochi giorni l’istituto reggino ospiterà un nuovo gruppo di ragazzi americani che per una settimana vivranno Reggio Calabria da veri e propri reggini. Successivamente, ci sarà il viaggio-studio estivo in Inghilterra degli alunni reggini che intraprenderanno un’esperienza di vita formativa ed emozionante.

Nell’anno del 60° anniversario dalla fondazione, non mancheranno le celebrazioni di un traguardo importantissimo. Confermato il tanto atteso appuntamento autunnale con l’ELT Conference, la prestigiosa conferenza dedicata agli insegnanti di lingua inglese che riunisce ogni anno centinaia di professori e professoresse da tutta la provincia di Reggio Calabria e dalle città limitrofe. Ovviamente, ci sarà spazio anche per tante attività all’aria aperta, i famosi party a tema e… meglio non fare altri spoiler.

Per saperne di più, chiedere qualche info utile sui corsi, i costi e le modalità di iscrizione, basta contattare il numero 096520024 o fare un salto presso la sede della ih British School sita in via Argine Destro Annunziata n° 13 a Reggio Calabria.

