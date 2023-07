Cosa ne pensano gli americani di Reggio Calabria? Città, cibo, cultura e… “Peppe” | INTERVISTA

StrettoWeb

Nei giorni scorsi StrettoWeb ha raccontato in esclusiva l’arrivo di un gruppo di ragazzi americani a Reggio Calabria. Sono arrivati in 11, provenienti da diverse parti degli Stati Uniti. Il loro soggiorno è stato coordinato dall’ih British School di Reggio Calabria che ha preso parte al progetto “Experiment” dedicato agli scambi culturali. I ragazzi, tutti di età compresa fra i 16 e i 17 anni, sono stati ospitati dalle famiglie reggine dei ragazzi che studiano presso la ih British School.

Una settimana da veri reggini

Gli “Experimenter” americani hanno partecipato a diverse interessanti attività durante il loro soggiorno. Hanno preso parte a una gita in barca a vela nel mare di Scilla. Hanno visitato Tropea, Pentidattilo e Bova Marina.

Hanno fatto un tour guidato del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ammirando la maestosità dei Bonzi di Riace. E soprattutto, nei giorni liberi da attività, hanno vissuto la città fra un bagno a mare e una passeggiata in centro, una buona cena a base di squisitezze locali e si sono cimentati pure nella tarantella!

Il soggiorno dei ragazzi americani a Reggio Calabria

Cosa ne pensano gli americani di Reggio Calabria?

Durante l’ultima sera in città, StrettoWeb è andato a conoscere di persona i ragazzi per farsi raccontare la loro esperienza in questi 7 giorni passati in città. Davvero interessante il punto di vista mostrato da quelli che, per loro stessa ammissione, non sono stati dei turisti ma si sono integrati come dei veri e propri cittadini di Reggio Calabria.

Jayson e Nayla hanno sottolineato il grande calore del popolo reggino, la bontà del cibo e le differenze fra la loro vita negli USA e quella vissuta in questi pochi giorni a Reggio Calabria. A sorprenderli la possibilità di potersi divertire e rilassare negli stessi luoghi, le bellezze dei posti che hanno visitato e… la quantità di “Peppe” presenti in città!

Jayson e Nayla ci raccontano cosa pensano di Reggio Calabria

L’esperienza dal punto di vista dei genitori

L’esperimento si concentra principalmente sull’esperienza dei ragazzi, ma si riflette anche sulle famiglie ospitanti. Diverse le famiglie reggine che, per una settimana, hanno avuto ‘un figlio in più’ fra le mura domestiche.

Una settimana di crescita personale anche per i genitori che si sono dovuti misurare con una lingua e una cultura diversa, cercando di trasmettere anche un po’ della propria ai nuovi arrivati. Abbiamo intervistato la famiglia Romeo che ha accolto Zippy e ci ha raccontato la propria esperienza.

La famiglia Romeo racconta com'è stato ospitare un ragazzo americano in casa propria