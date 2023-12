StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa in pieno centro storico a Reggio Calabria e precisamente in via XXV luglio e precisamente all’incrocio con via Bruno Buozzi. Il sinistro è stato tra due auto come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.

Solo qualche settimana fa lo stesso incrocio era stato già teatro di un altro sinistro.