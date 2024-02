Twist and Shout, gli anni ’60 dell’Inghilterra rivivono a Reggio Calabria per una notte | FOTO

StrettoWeb

“Twist and Shout“, come cantavano i Beatles, ma a Reggio Calabria. Un party anni 60, in pieno centro città, presso i locali del MEET, con la musica del dj Antonio Lubrano. Una serata originale e diversa dal solito per dare simbolicamente inizio ai festeggiamenti di un anno importante. Il 2024 per l’ih British School di Reggio Calabria, la più antica e prestigiosa scuola d’inglese sul territorio reggino, è l’anno in cui ricade l’anniversario dei suoi primi 60 anni.

Sarà un anno ricco di sorprese ed eventi che la scuola ha deciso di iniziare con una festa che ha chiamato in pista staff, studenti, ma anche a semplici curiosi che, come spesso accade ai party che la scuola organizza (rigorosamente a ingresso gratuito) ogni anno, fanno il primo passo verso nel mondo British e decidono di non uscire più.

I primi 60 anni di ih British School: l’anima sociale e l’obiettivo professionale

Ih British School ha attraversato oltre mezzo secolo di storia. Sono cambiate tante cose dal punto di vista storico e sociale ma la scuola ha sempre, anno dopo anno, rinforzato la sua posizione di punto di riferimento per i cittadini. Il primo mattoncino di questa storia è stato posto nel 1962 quando Christa Willauer si trasferì dalla Germania a Reggio Calabria per amore, al fianco di Ninetto Quattrone. Nel 1964, la coppia fondò la International School di Reggio Calabria (riconosciuta dal Miur), la prima scuola di lingua straniera in città.

La scuola divenne non solo un importante centro didattico, ma anche un luogo in grado di promuovere la socialità. In passato, infatti, erano in molti i reggini che vedevano in quella che poi nel 1971 divenne “British School“, un centro di aggregazione giovanile, un luogo in cui fare nuove amicizie, sperimentare qualcosa di diverso e socializzare. Nel 1987 la scuola ottenne l’abilitazione a centro per gli esami della University of Cambridge a Reggio Calabria, un grande traguardo per l’intera città: fino a quel momento, gli studenti reggini erano costretti a recarsi a Catania per svolgere un esame della durata di 3 giorni.

Negli ultimi anni, con i cambiamenti della società e l’inglese che ha preso sempre più piede (ai tempi della fondazione era il francese la lingua più studiata, ndr), sono cambiate anche le esigenze degli studenti. Oggi chi frequenta la ih British School di Reggio Calabria lo fa prevalentemente per scopi didattici: per supportare il normale apprendimento scolastico della lingua inglese dei figli, per migliorare le proprie skills comunicative, per rinforzare le proprie competenze in ambito lavorativo, per necessità di viaggio o lavoro all’estero.

Ma l’anima sociale della scuola è rimasta ancora ben salda al suo interno. Le serate danzanti del passato si sono trasformate nei più moderni party che la scuola organizza con una certa regolarità. Ne è la prova la serata organizzata nella giornata di ieri che ha raccolto un buon numero di adesioni festeggiate con uno sconto dedicato a tutti i presenti che decideranno di iscriversi ai corsi d’inglese per adulti entro il 23 febbraio.

Se ve la siete persa, oltre a sfogliare le foto della nostra gallery, non preoccupatevi: è previsto un ulteriore sconto per chi volesse iscriversi ai corsi di inglese entro la stessa data. Per ulteriori info è possibile contattare il numero 0965/20024 o recarsi presso la sede in via Argine Destro Annunzia 13, discesa Ponte della Libertà (Reggio Calabria).

