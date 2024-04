Festa dei bambini sul Lungomare: il racconto di un sabato speciale fra giochi e natura | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Mettere radici. Un’espressione davvero particolare della lingua italiana. La similitudine con una pianta ben salda nel terreno, intrecciata in profondità, un’entità che si fonde con un ecosistema dal quale ottiene l’energia vitale ma verso il quale a sua volta partecipa dando in cambio qualcosa. Un perfetto equilibrio fra dare e ricevere che genera vita, stabilità e futuro. È la sintesi dell’attività di ih British School a Reggio Calabria, la più antica e prestigiosa scuola d’inglese presente sul territorio reggino ormai dagli anni 60, cresciuta insieme alla città e che verso la città fornisce non soltanto il proprio servizio culturale, insegnando l’inglese di generazione in generazione, ma anche sociale.

Su StrettoWeb abbiamo parlato spesso dell’attività extra-scolastica di ih British School, sempre attenta a regalare nuove esperienze ai propri alunni cambiando il paradigma banco-aula-quaderno e spostandosi al di fuori della scuola, con lezioni all’aria aperta, giochi e attività che permettono ai ragazzi di praticare l’inglese in contesti di vita reale e anche di conoscere meglio la propria città. Una città che ha dato tanto a ih British School e verso la quale la scuola di inglese reggina vuole restituire qualcosa.

Celebrating Earth Day: l’evento di ih British School legato alla Giornata della Terra

È per questo che nel pomeriggio odierno, sabato 20 maggio, la scuola d’inglese reggina ha realizzato un evento sul Lungomare di Reggio Calabria in vista della Giornata della Terra che si terrà il 22 aprile. “Celebrating Earth Day”, il nome della manifestazione targata ih British School che, in forma totalmente gratuita, ha coinvolto tantissimi bambini tra i 6 e i 12 anni impegnati in giochi, attività ricreative e pratica della lingua inglese.

I bambini hanno svolto tante attività mirate a sviluppare in loro sensibilità e rispetto per la natura quali: realizzazione di simpatici vestiti con materiale riciclato, creazione di cestini per la raccolta differenziata in classe, caccia al tesoro nella natura, storytelling pittura dei sassi e realizzazione di alcune decorazioni per l’IHBS Garden, l’aiuola verde davanti alla scuola sita in via Argine destro Annunziata 13.

Un evento sul Lungomare di Reggio Calabria con lo Stretto a fare da corjice, un pomeriggio passato all’aria aperta nel quale i bambini si sono divertiti tanto e hanno imparato, attraverso l’inglese, a rispettare e amare il territorio in cui anche loro stanno mettendo le loro piccole radici e che, anche grazie a realtà come ih British School, si spera possano contribuire a preservare e valorizzare in futuro.

Celebrating Eath Day: il racconto di un sabato speciale sul Lungomare di Reggio Calabria

