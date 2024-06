Il Gruffalo a Reggio Calabria! Giornata da favola per i bambini tra giochi e inglese | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

È arrivata la bella stagione, il caldo e la scuola è ormai finita. Di stare in classe i bambini proprio non ne hanno voglia! Ma quando si ha a che fare con lo studio della lingua inglese, soprattutto in tenera età, la continuità nell’apprendimento svolge un ruolo importantissimo. Un aspetto che ih British School mette sempre in primo piano e che collega alle sue, ormai famose, attività all’aperto che attirano tanto i piccoli studenti della scuola quanto chi vuole approcciarsi per la prima volta alle attività della più antica e prestigiosa scuola d’inglese sul territorio reggino.

L’inglese a Reggio Calabria si impara anche in fattoria

Certo, passino le attività all’aperto sullo splendido Lungomare di Reggio Calabria, come quella organizzata per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, ma imparare l’inglese in fattoria è qualcosa di davvero unico e originale! Evento gratuito come tutti quelli organizzati da ih British School, aperto ai bambini dai 4 ai 6 anni, il tema è stato: “Attenzione Al Mostruoso Gruffalo!”. Presso la Fattoria Urbana, sita in via Vallelunga a Catona, i tantissimi bambini che hanno preso parte all’iniziativa si sono divertiti, fra la natura e gli animali, a conoscere la storia del Gruffalo tra giochi, attività e storytelling.

Il tutto svolto interamente in lingua inglese. La forza di queste attività sta proprio in questo: praticare l’inglese in contesti outdoor, lontani dai ‘soliti’ banchi di scuola, in situazioni di vita reale, senza mai perdere di vista il divertimento e l’allegria che aiutano nell’apprendimento della lingua. Un binomio, quello di ih British School e della Fattoria Urbana di Catona che si rinnova e risulta nuovamente vincente: già l’anno scorso, l’evento “Fun on farm”, fu un grande successo.

La storia del Gruffalo

“The Gruffalo” è un poema per bambini realizzato dalla scrittrice inglese Julia Donaldson che racconta la storia di un topolino, il più piccolo degli animali della foresta, costretto a usare ingegno e fantasia per difendersi da una volpe, una civetta e un serpente. Il topolino evita di essere mangiato dagli altri animali più grandi inventando la presenza del Gruffalo, un mostro spaventoso (in realtà descritto in maniera buffa) con il quale deve presto incontrarsi. I tre predatori, davanti alla descrizione del mostro, fuggono spaventati. Il topolino può quindi proseguire la sua passeggiata nel bosco fin quando incontra davvero il Gruffalo che pensava essere solo frutto della sua fantasia!

A quel punto, il topolino si fa coraggio e racconta al Gruffalo di essere l’animale più temuto della foresta e gli chiede di seguirlo: incontrati nuovamente la volpe, la civetta e il serpente, i tre animali scappano spaventati alla vista del Gruffalo ma il topolino, furbo e intelligente, fa notare al mostro che quella è la prova di quanto lui sia rispettato e temuto al punto che anche il Gruffalo preferisce darsela a gambe. La morale? Coraggio e ingegno battono sempre la prepotenza.

Curiosi, divertiti, allegri ed esuberanti come solo i bambini sanno essere, i piccoli presenti all’evento hanno ascoltato la storia del Gruffalo passando oltre 1 ora e 30 minuti all’aria aperta, mettendo in pratica il loro inglese con giochi e varie attività a tema. Una lezione speciale stimolata attraverso coinvolgimento attivo e apprendimento esperenziale dallo staff di ih British School che, allo stesso tempo, ha portato a Reggio Calabria un piccolo grande classico della narrativa inglese da oltre 13 milioni di copie in maniera simpatica e originale.

Il Gruffalo arriva a Reggio Calabria!

