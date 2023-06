Un’avventura speciale alla Fattoria sociale di Catona: British School fra natura e animali | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Continuità. La parolina magica da tenere sempre a mente quando si studia una lingua. Apprendere, consolidare, fare pratica e mettersi alla prova continuamente. Esatto. Il segreto è proprio questo, l’ih British School di Reggio Calabria lo insegna ogni giorno ai propri studenti in classe e anche fuori.

Le attività ‘outdoor’ sono il pezzo forte del programma scolastico della prestigiosa scuola d’inglese reggina, momenti attesissimi dagli studenti e molto apprezzati anche dai genitori. È proprio nel solco della continuità che dopo il successo di “Flying through time”, l’evento del 27 maggio, che ha visto la via Marina di Reggio Calabria piena di studenti fra giochi e attività, che ih British School ha organizzato una nuova attività dedicata agli studenti più piccini: “Fun on farm”.

L’inglese in fattoria

Sì, a Reggio Calabria l’inglese si può imparare anche in fattoria. Il metodo di ih British School lo conosciamo bene e, ci perdonerete il gioco di parole, ma è un metodo che ha fatto scuola. Attraverso giochi e piccole sfide la mente dei più piccoli viene continuamente stimolata, l’inglese allenato a dovere e senza sforzo: per gli studenti sarà un’attività divertente e non una noiosa giornata passata al caldo e al chiuso fra libri e quaderni.

La Fattoria Urbana di Catona, sita in via Vallelunga, ha ospitato una 50ina di piccoli studenti che, immersi nel verde e in compagnia degli animali, hanno svolto simpatiche attività ludico-didattiche, preso parte a letture a tema e superato divertenti sfide utilizzando l’inglese per tutto il pomeriggio.

A Reggio Calabria l'inglese si impara in Fattoria con ih British School!

Perché British School dà così tanta importanza alle attività outdoor?

Secondo gli esperti, le attività extra-didattiche svolgono un ruolo di primaria importanza nell’insegnamento, soprattutto per i più piccoli. Attraverso giochi e attività viene sviluppato il cosiddetto ‘coinvolgimento attivo’, sviluppando possibilità di praticare l’inglese in contesti differenti da quello della classe, nel ‘mondo esterno’, in situazioni di vita reali.

Quello ‘outdoor’ è un apprendimento esperienziale in cui attività didattica si unisce a role-playing, visite guidate, utilizzo di giochi, musica, film e quant’altro possa arricchire e diversificare lo studio e la pratica della lingua.

Da non sottovalutare la motivazione. I ragazzi sono maggiormente motivati ad apprendere la lingua in ambiente extra-scolastico, più divertente e coinvolgente rispetto all’attività in classe che svolgono già nella propria scuola. Una maggiore motivazione coincide con maggiori progressi. E per concludere l’inventiva: in tenera età poter sviluppare la creatività attraverso esperienze nuove, curiosità e novità permetterà di consolidare maggiormente l’apprendimento.

From earth to heart

Con eventi del genere ih British School riesce non soltanto a insegnare una lingua straniera, ma anche a far conoscere agli studenti i luoghi più belli di Reggio Calabria, trasmettendo l’amore per natura, storia, cultura e identità reggine, nonchè l’importanza di preservare le proprie radici. Un concetto che si impara da piccoli. “From earth to heart”, “dalla terra al cuore”. Nel segno della continuità.