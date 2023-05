“Flying through time”, invasione di bambini sul Lungomare: giochi e divertimento con British School

StrettoWeb

Un sabato pomeriggio diverso dal solito, sul Lungomare di Reggio Calabria baciato dal sole ormai estivo e con lo Stretto di Messina a fare da splendida cornice. Il km più bello d’Italia è stato invaso da bambini e adolescenti riunitisi per un nuovo evento targato ih British School.

Se in passato la Royal Night aveva attirato tante persone di tutte le età per un vero e proprio party, questa volta la scuola d’inglese reggina ha scelto di dedicare una giornata interamente ai più piccoli con “Flying through time”.

A spasso nel tempo

L’evento ha avuto un particolare filo conduttore: il viaggio nel tempo. Bambini e ragazzi sono stati condotti attraverso un percorso, fatto di giochi e attività, nella storia di Reggio Calabria. Personaggi realmente vissuti in riva allo Stretto, eventi storici e tradizioni riportate alla luce attraverso l’utilizzo dell’inglese che non resta una semplice materia da imparare sui banchi di un’aula, ma uno strumento attraverso il quale conoscere le proprie radici reggine. Le stesse radici anglo-reggine di ih British School.

“L’idea è quella di stare all’aria aperta, divertirsi, pensiamo sia il modo migliore di imparare l’inglese. – spiega Marco Goso, direttore di ih British School – Pensiamo che parlare e vivere la lingua sia il modo migliore per impararla. La nostra metodologia si basa molto sul ‘vivere le esperienze’ e imparare divertendosi.

Noi lavoriamo tantissimo per dare opportunità di internazionalizzazione ai ragazzi, ma allo stesso tempo siamo radicati nella città di Reggio ormai da quasi 60 anni. È fondamentale che le persone imparino l’inglese, vadano all’estero, ma poi tornino a dare una mano a questa città“.

È così che mentre i più piccoli, supervisionati dallo staff della scuola, si sono dedicati a simpatiche e stimolati attività quali la creazione di bolle giganti, mongolfiere, la scoperta dell’arte di Donatella Versace e la realizzazione dei tesori del tiranno Anaxilas gli adolescenti hanno incontrato i protagonisti in prima persona. Impersonati da degli attori, i vari Riccardo Cuor di Leone, Anaxilas, Donatella Versace, Edward Lear, Lucrezia Cicala e Giulia (figlia dell’imperatore Augusto) hanno coinvolto i ragazzi in giochi, enigmi e attività fra cultura, divertimento e tanto inglese!

"Flying throught time": attori, giochi e tanto divertimento con ih British School!