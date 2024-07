Polistena, successo e gran finale per le Feste Patronali

StrettoWeb

“Le Feste Patronali di Polistena si sono concluse in grande stile con un’incredibile partecipazione. La serata del 18 luglio è stata stratosferica, con Polistena piena di gente, entusiasmo e gioia! Gaia ci ha regalato emozioni indimenticabili, coinvolgendo tutti con la sua voce straordinaria e la sua energia contagiosa. Musica, luci e sorrisi hanno creato un’atmosfera magica. Un ringraziamento di cuore va a tutto il team dell’Associazione Santa Marina e a chi a vario titolo ha contribuito alla riuscita di questa esperienza straordinaria. L’impegno, la passione e il lavoro di squadra sono stati fondamentali per il successo di queste Feste”. Così in una nota la soddisfazione e l’entusiasmo per la conclusione delle Feste Patronali a Polistena.

“Grazie al Sindaco e all’Amministrazione Comunale per il supporto logistico e il prezioso contributo economico. Grazie a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questi eventi. Grazie alla Parrocchia Santa Maria Vergine per il supporto spirituale e la guida durante i momenti di preghiera. E soprattutto, grazie a tutte a tutti i cittadini, che avete partecipato con entusiasmo, rendendo questo evento memorabile. Le tradizioni sono il cuore pulsante delle nostre comunità e rappresentano un valore inestimabile. È grazie al vostro sostegno che possiamo continuare a celebrare le nostre radici guardando al futuro”.

“Possiamo annunciare che siamo già al lavoro per l’edizione 2025 delle Feste Patronali. Con il vostro supporto, faremo in modo che ogni anno queste celebrazioni diventino sempre più significative. Continuate a seguirci per restare aggiornati e per rivivere insieme i momenti più belli delle Feste Patronali 2024. Grazie di cuore a tutti e… Viva Santa Marina! Viva Polistena!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.