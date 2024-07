Il nuovo volto di De Luca dopo le scoppole elettorali, è talmente light da non sembrare più (S)Cateno

StrettoWeb

Il ritorno alla vita politica di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, ha fatto scoprire un politico tutto nuovo. E’ evidente che i malanni fisici e le scoppole elettorali di Monza e delle Europee, hanno fatto riflettere il deputato regionale di Fiumedinisi: ora è molto più moderato, meno social e forse più attento al contatto diretto con i territori.

Sindaco di Sicilia

E’ evidente che (S)Cateno, dopo aver archiviato il lancio nazionale del suo movimento, punti tutto sulla presidenza della regione siciliana. Ma con chi? Pd e M5S sono usciti ringalluzziti dalle elezioni dello scorso 8 e 9 giugno e creare una ulteriore coalizione contro Schifani, a questo punto, sembra alquanto complesso anche se De Luca punta sulle primarie per la candidatura alla presidenza. Basteranno? Gli attacchi dei Dem sono giornalieri e trovare una quadra non è semplice. Andare da solo nuovamente? Forse questa, al momento, la strada che Cateno tenta di portare avanti, girando palmo a palmo la Sicilia alla ricerca di nuove leve e di candidature forti. Ma potrebbe non bastare per vincere contro un Centro/Destra fortissimo e radicato.

Insomma, la nuova versione “light” di De Luca stravolge i suoi canoni fatti di eccessi ed invettive per un lavoro sottotraccia che lo porti direttamente all’Ars. Ce la farà? Chi vivrà vedrà!

