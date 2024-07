Movida a Messina, ecco tutte le novità

StrettoWeb

Per il regolamento sulla movida a Messina sollecitato dalla presidente della III Commissione Emilia Rotondo è necessario aspettare il trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa ai Comuni. Nel frattempo, tramite l’assessore al Commercio Massimo Finocchiaro intervenuto stamane in commissione, l’amministrazione si è impegnata ad apportare alcune modifiche all’ultima ordinanza relativa all’attività serale di locali e lidi.

Le spiegazioni di Rotondo

“Ai cosiddetti esercizi di vicinato, che non possono somministrare ma solo vendere alcolici, sarà vietata la vendita di super alcolici dopo le 21. Il questore, invece, ha manifestato l’opportunità di vietare la vendita di superalcolici dalle 2 di notte e l’amministrazione ha deciso di di consentire il prolungamento di mezz’ora delle serate nei locali di pubblico spettacolo”, rimarca Rotondo.

Karaoke

Per quanto concerne il karaoke, nei centri storici sarà consentito solo al chiuso con l’impianto di base e non nei dehors, mentre nei lidi sarà autorizzato ma con l’impianto base, tarato”. Il presidente Rotondo ha incassato anche il plauso del presidente della Confcommercio Carmelo Picciotto, che l’ha ringraziata di cuore perché “essendo giovane si batte per i ragazzi e per la movida messinese”. Un’ulteriore seduta della III Commissione è stata fissata per la settimana prossima, quando sono previste altre audizioni.

