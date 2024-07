Messina, i provvedimenti viabili per consentire lavori in alcune strade del territorio comunale

StrettoWeb

A partire dalle ore 20 di oggi, giovedì 18 sino alle 6 di domani, venerdì 19 luglio, è stata interdetta la sosta sul lato est della carreggiata est di via La Farina a Messina, nel tratto compreso tra le vie Vittorio Veneto e S. Cosimo. La limitazione viaria è stata adottata per consentire lavori di segnaletica stradale orizzontale. Inoltre, sino al 26 luglio, durante la fascia oraria 14.30 – 17.30, lungo il viale Regina Margherita nel tratto compreso tra via F.lli di Mari e via Palermo vigeranno il divieto di transito veicolare nella parte centrale e nella parte lato monte; il senso unico di circolazione in direzione di marcia nord-sud; e il limite massimo di velocità 30 km/h. I provvedimenti viabili sono stati disposti per consentire i lavori di rifacimento di alcuni tratti della Circonvallazione, deformati per l’affioramento delle radici degli alberi.

Sempre da oggi al 28 luglio, per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del viadotto “Boccetta”, a cura del CAS, in corrispondenza del km 9+000 dell’autostrada A20 Messina-Palermo, nel tratto di carreggiata della strada comunale Scoppo, sottostante il viadotto Boccetta vigeranno i divieti, di sosta, 0-24, con rimozione coatta su entrambi i lati, e di transito per semicarreggiata consentendo il transito veicolare nella semicarreggiata che, di volta in volta, non sarà interessata dagli interventi di messa in sicurezza. Istituiti poi, il senso unico alternato di circolazione nella semicarreggiata stradale che, di volta in volta non sarà interessata dai lavori, e il limite massimo di velocità 30 km/h, in entrambi i sensi di marcia.

Fino al 31 luglio, è istituito il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato nord della carreggiata nord del viale Europa, nel tratto compreso tra i numeri civici 130 e 164, al fine di consentire gli interventi programmati nell’ambito dei lavori complementari alla realizzazione del parcheggio d’interscambio a raso “Europa ovest” per la realizzazione di plinti di fondazione per i nuovi pali di illuminazione pubblica del viale Europa.

Domani, venerdì 19 luglio, dalle 8 alle 11, le limitazioni viarie interesseranno la via Gaetano Massara a Camaro Superiore, per consentire lavori di pulizia della condotta fognaria a cura di AMAM SpA. Pertanto, vigeranno i divieti di sosta su entrambi i lati e di transito veicolare in via Gaetano Massara, nel tratto compreso tra le vie Comunale Camaro e Biagio Calarco, località Camaro Superiore. Sempre domani, venerdì 19 luglio, in località CEP per consentire lo svolgimento di una manifestazione con giochi per bambini, dalle 19.30 alle 21, sono stati disposti i divieti di sosta e transito nell’area di largo Leopoldo Siricio.

Domenica 21 luglio i provvedimenti viari interesseranno la località Catarratti, dove per consentire l’accensione di artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo. Pertanto, alle ore 8, 12, 19 e 21.45 sarà vietata la sosta e interdetto il transito veicolare nei tratti di strade che si trovano all’interno di un raggio di 40 metri dal luogo di accensione dei fuochi, precisamente sul ponte adiacente la chiesa di Catarratti.

Lunedì 22 luglio a Tremestieri, nel tratto compreso tra la via Consolare Valeria e il sottopasso con la S.S. 114, dalle 8 alle 17, sarà vietata la sosta per consentire all’AMAM SpA interventi di manutenzione della condotta fognaria insistente nel suddetto tratto.

Infine, a Torre Faro è stato istituito il divieto di sosta, 0-24 con zona rimozione coatta, sul lato monte del tratto curvilineo di via Senatore Arena, immediatamente dopo, il piazzale antistante la sede della Fondazione Horcynus Orca. L’interdizione alla sosta si è resa necessaria per migliorare la fluidificazione della circolazione veicolare nel tratto interessato.

