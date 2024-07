Messina, riunione per la riqualificazione e lo sviluppo dei villaggi della zona nord della città

StrettoWeb

Incontro a Palazzo Zanca a Messina sul piano di Marketing Territoriale elaborato dal Movimento civico Casali di Tramontana, per la riqualificazione e lo sviluppo dei villaggi della zona nord della città. Presente il sindaco Federico Basile.

I progetti

Nel corso dell’incontro, è stato presentato, il Piano di Marketing Territoriale dei Casali di Tramontana, nelle sue componenti principali costituite dalle seguenti 3 idee progettuali:

-Progetto per il recupero ed il riutilizzo dell’area del centro abitato, delle vie di collegamento e di uno degli antichi mulini ad acqua del villaggio di Massa San Nicola;

-Progetto di recupero edilizio finalizzato alla costituzione di una rete di alloggi per la ricettività diffusa per il turismo sull’intera area dei Casali di Tramontana;

-Progetto finalizzato alla costituzione e l’avvio di una filiera agricola per la produzione olivicola/olearia, attraverso il recupero ed il riutilizzo dei terreni già in coltura e di quelli attualmente non utilizzati od in stato di abbandono, diffusamente presenti sul territorio.

