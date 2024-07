Che spettacolo a Messina, fan in delirio per il concerto di Max Pezzali

StrettoWeb

Ennesimo spettacolo al Franco Scoglio di Messina dopo i live di Ultimo e Zucchero, oggi è stata la volta di Max Pezzali. Il tour “Max Forever”, il primo negli stadi per Pezzali, sta riscuotendo un successo travolgente. Dopo il sold out a Trieste e le affluenze record a Torino, Roma e Milano, anche Messina si è dimostrata calorosa con Max Pezzali riuscendo a far convergere migliaia di persone da tutta la Sicilia e dal Sud.

“Sei Fantastica”, “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno”, “La dura legge del gol”, “Sei un mito”, “Nord Sud Ovest Est”, Max Pezzali, fondatore degli 883, sta mandando in visibilio i fan con i maggiori successi di 35 anni di storia musicale.

