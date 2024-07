Messina, De Luca: “eccellente lavoro di Basile, ma non tutta la squadra tiene i suoi ritmi”

StrettoWeb

“Oggi ho trascorso la mia giornata a Messina con Federico Basile, gli assessori, la governance delle partecipate municipali, i consiglieri comunali e di quartieri e i rappresentanti dei comitati cittadini di Sud chiama Nord“. E’ quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. “Questa città nel 2018 era morta senza arte né parte e noi siamo riusciti a risuscitarla e farla diventare un esempio di buona amministrazione. Federico Basile sta facendo un eccellente lavoro ma non tutta la squadra riesce a tenere i suoi ritmi quindi bisogna individuare le soluzioni per allineare il lavoro di tutti ed evitare cali di tensione“, rimarca De Luca.

“La mia trentennale esperienza amministrativa mi consente di poter essere ancora utile a Messina e lo faccio con amore e nel rispetto dei ruoli. Se a qualcuno da fastidio la mia presenza in città se ne faccia una ragione … noi siamo la squadra che ha salvato Messina dal baratro e continueremo ad essere squadra per far volare Messina senza se e senza ma”, conclude De Luca.

