Messina, il consiglio comunale dice “no” all’Autonomia Differenziata

Il Consiglio comunale di Messina ha votato “sì” ad un atto di indirizzo contro l’Autonomia differenziata. A votare a favore della delibera che critica la norma sono stati in 18 (il gruppo del Pd, Ora Sicilia e Sud chiama Nord). I no, invece, sono stati 6. Si tratta di Villari, Restuccia, Centofanti, D’Arrigo e Rotondo, tutti del gruppo della Lega e Carbone di Fratelli d’Italia in aula. Sono stati 4, invece, gli astenuti Cantello, Buonocuore, Di Ciuccio e Oteri.

Basile: “le riforme devono essere condivise con il territori”

Presente in aula il sindaco Federico Basile e l’assessore Currò. Il primo cittadino è stato chiaro: “le riforme devono essere condivise con il territorio. Il governatore della Sicilia a differenza di quello della Calabria ha applaudito alla riforma. Se serve un’autonomia deve essere un’autonomia vera”.

