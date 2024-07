Messina, 70 nuove assunzioni per lo spazzamento. Caminiti: “in arrivo anche lo spazzino di quartiere”

StrettoWeb

“Con l’approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, Messina potrà procedere ad importanti iniziative per la gestione dei rifiuti e il miglioramento della pulizia urbana”. È quanto annunciato dall’assessore al ramo Francesco Caminiti, che nel corso dell’ultima seduta di Consiglio comunale di Messina ha illustrato le novità che interesseranno la Città. “Tra le principali misure, l’assunzione di 70 nuovi operatori per implementare l’attività di spazzamento in tutto il territorio comunale. L’obiettivo – ha detto Caminiti – è quello di avere lo spazzino di quartiere, ovvero un operatore presente nella zona e responsabile della pulizia dell’area assegnata. Il PEF prevede anche i costi per il servizio di installazione e gestione della videosorveglianza ambientale contro l’abbandono dei rifiuti. L’Amministrazione comunale, nel segno della continuità, ha portato avanti in questi anni azioni e provvedimenti che hanno prodotto ottimi risultati nel campo della raccolta differenziata, ma ci sono sacche da contrastare con interventi mirati su micro discariche abusive. Difatti, l’intendimento è quello di intensificare ulteriormente la lotta contro l’abbandono dei rifiuti attraverso un monitoraggio dinamico al fine di intervenire di intervenire con immediatezza dove è più necessario”.

L’assessore Caminiti nell’esporre il Piano Economico Finanziario ha poi sottolineato che gli interventi migliorativi per la città di Messina saranno possibili grazie alle economie derivanti dalla gara promossa, da Comune di Messina, MessinaServizi Bene Comune e SRR Messina Area Metropolitana, che dal mese di luglio fine anno 2024 produrranno un risparmio di circa 1.350,000 €, che raddoppierà per il 2025. Inoltre, con le economie derivanti dalle minori quantità di rifiuti smaltiti nel 2023 e relativi minori costi di conferimento sarà possibile anche realizzare un importante intervento di bonifica della discarica di Vallone Guidari per € 1.950.000,00 di cui € 500.000 nel 2024 e la parte restante nel 2025.

“Questi interventi e miglioramenti dimostrano l’impegno costante del Comune di Messina e di MessinaServizi nel garantire servizi di alta qualità ai cittadini, ottimizzando le risorse disponibili e promuovendo una gestione efficiente dei rifiuti e della pulizia urbana”, ha concluso l’assessore Caminiti.

