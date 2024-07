Mattarella compie 83 anni: pioggia di auguri

StrettoWeb

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, compie oggi 83 anni. I primi auguri sono arrivati dai presidenti di Camera e Senato. Salito al Quirinale dal 2015, il Presidente è al suo secondo mandato, dopo una lunga carriera nel mondo delle istituzioni.

Mattarella, Occhiuto: “faro per cittadini, auguri da tutti i calabresi”

“Sinceri auguri al nostro presidente della Repubblica. Sergio Mattarella – guidando il Paese con rettitudine, saggezza ed equilibrio – rappresenta da anni un faro per tutti i cittadini italiani. Ringraziamo il Capo dello Stato per questo suo costante e straordinario impegno per custodire i valori della Repubblica seguendo i principi delineati dalla nostra Costituzione. Buon compleanno dalla Calabria e da tutti i calabresi, presidente Mattarella”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

