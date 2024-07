G7 a Reggio Calabria, Minasi: “la nostra terra è e sarà assoluta protagonista”

StrettoWeb

“Vedere le delegazioni del G7 riunite in Calabria e, per di più, vederle a Reggio, sul mio territorio, è un grande orgoglio e una grande emozione. La nostra terra ancora una volta ha l’occasione di mostrare il suo volto migliore, diventando il magnifico palcoscenico di un fondamentale confronto internazionale che porterà a risultati importantissimi per un comparto, il commercio, nel quale la stessa Calabria è già oggi protagonista e lo sarà ulteriormente nei prossimi anni, grazie alla sua posizione centrale nel Mediterraneo, grazie a un’Infrastruttura, quale il porto di Gioia Tauro, che rappresenta la porta, proprio per gli scambi commerciali, tra l’Europa e il resto del mondo, e grazie al costruendo Ponte sullo Stretto, che completerà il corridoio scandinavo-mediterraneo, contribuendo a far incrementare il commercio internazionale, e che proprio in questa prima giornata di meeting il Ministro Tajani presenta ai Ministri esteri”. La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, commenta così l’apertura, oggi, tra Reggio e Villa San Giovanni, del G7 Commercio.

“Sono molto dispiaciuta – continua la Senatrice – di non poter essere presente a causa di impegni istituzionali in Senato da cui non potevo assentarmi, ma voglio ringraziare il Ministro Tajani per il suo impegno e il Presidente Occhiuto per aver fortemente voluto che il G7 si svolgesse in riva allo stretto e che saprà essere un eccezionale padrone di casa. Dunque buon lavoro a tutti”.

