Fusione Cosenza-Rende-Castrolibero, il Pd lancia la proposta

La proposta di rinviare lo scioglimento dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, che sarà presentata in Consiglio regionale dal Pd, sarà illustrata in conferenza stampa domani, giovedì 25 luglio, alle ore 11.00, alla sala consiliare del Comune di Cosenza. All’incontro saranno presenti il segretario provinciale del Pd di Cosenza Vittorio Pecoraro, la presidente dell’Assemblea Maria Locanto, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca.

Presenti anche il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Iacucci e al presidente del gruppo del Pd a palazzo Campanella Mimmo Bevacqua. Durante i lavori dell’Assemblea regionale di venerdì 26 luglio e prima della discussione del punto all’ordine del giorno, Bevacqua e Iacucci formalizzeranno alle forze politiche di centrodestra un documento politico vincolante per fare in modo che il processo di fusione avvenga con i tempi giusti e in maniera collegiale.

