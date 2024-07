Energie rinnovabili e Green Deal, tutti i dubbi sulle pale eoliche

StrettoWeb

“Si parla di green economy pensando di salvare il pianeta e renderlo più ossigenato. Ma quanto ossigeno c’è in più quando le pale eoliche prendono il terreno ad uso agricolo come è successo a Vercelli distruggendo la produzione di Riso. Ciò grazie ad un Decreto di Draghi che abroga il comma 2 – ter dell’articolo 7 bis (D. Lgs n 152/2006), che consente di utilizzare terreni coltivati per soppiantare le pale eoliche che deturpano il paesaggio e non aiutano certo l’ambiente”. Lo afferma in una nota il Coordinamento Provinciale di Democrazia Sovrana e Popolare, Maria Luisa Campolo.

“Non sarebbe più facile e ottimale rendere gli edifici autosufficienti con sistemi di costruzione all’avanguardia che mirano a non sprecare energia e a conservare quella inglobata? Perché non rendere le costruzioni indipendenti dal punto di vista energetico invece di andare incontro ad un depauperamento e inorridimento, perché si continua a invogliare la popolazione ad acquistare prodotti usa e getta che vanno riempire di spazzatura il Ghana ad esempio, dove viene importato un sottoprodotto di un sistema che hanno malgrado tutto, contribuito a costruire? 15 milioni di vestiti di scarto a settimana sommerge il territorio”.

“Perché non c’è una vera strategia politica ad intervenire in merito? Quali accordi si celano dietro le multinazionali che stanno distruggendo quanto di più bello abbiamo in Italia come il patrimonio paesaggistico ambientale per il quale un tempo non tanto lontano venivano giustamente limitate le costruzioni di edifici per preservare tali ricchezze? Quali accordi certo, non è di difficile interpretazione!”

“Le pale eoliche non sono certo l’unica fonte di guadagno che mira ad una violenta speculazione deturpando regioni intere, basta vedere quello che sta accadendo in Sardegna col fotovoltaico e la contaminazione delle bellissime spiagge, altro che preservare l’ambiente! Stiamo assistendo senza essere coscienti ad una vera distruzione dell’ambiente. Ricordiamoci anche di questo quando andiamo a leggere il programma elettorale delle prossime elezioni”.

