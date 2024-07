Elezioni in Francia, i primi instant poll: nessuna maggioranza

StrettoWeb

Nessuna maggioranza assoluta per il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella alle elezioni in Francia. Stando ai primissimi instant poll a urne aperte che arrivano dagli istituti di sondaggi francesi, al secondo turno delle elezioni legislative in Francia, la destra di Le Pen e Bardella dovrebbe fermarsi complessivamente tra i 205 e i 225 seggi all’Assemblea Nazionale di Parigi. La maggioranza assoluta è di 289 seggi su un totale di 577.

Il Nuovo fronte popolare di sinistra, grazie alla desistenza in molti collegi elettorali con Ensemble del presidente Emmanuel Macron, viene accreditato tra 190 e 210 seggi, mentre il partito del presidente si dovrebbe fermare tra 140 e 160.

Affluenza record alle 12 in Francia

L’affluenza è di nuovo record al ballottaggio delle legislative in Francia: 26,63% alle 12, secondo i dati del ministero dell’Interno. Era stata del 25,90 alla stessa ora del primo turno.

