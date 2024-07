Cosenza, un nuovo arrivo da… Formula Uno. E su Tutino c’è un indizio chiaro…

StrettoWeb

Nuovo arrivo in casa Cosenza. E’ il vice Micai, il portiere classe 2000 Thomas Vettorel, proveniente dal Gubbio. Thomas, nato a Feltre in provincia di Belluno e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cittadella, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026 con opzione per il successivo. Alto 1,93, dotato di ottimi riflessi ed esplosività, Vettorel nella scorsa stagione ha difeso la porta dei rossoblù umbri in 27 occasioni, nelle annate precedenti ha militato nel Monopoli, nella Carrarese e nel Piacenza.

Prima dell’annuncio, il club aveva lanciato un simpatico indizio social, con la foto del pilota Sebastian Vettel, il cappellino Ferrari e un “OR” in mezzo a una frase tratteggiata, quella del cognome del nuovo acquisto. Vettorel appunto.

Tornando al mercato, solita questione Tutino. C’è un indizio, abbastanza chiaro fin da subito a tutti: l’assenza di ieri nell’amichevole contro il Trapani terminata 1-1. L’attaccante ha svolto lavoro differenziato con altri calciatori perché è sempre più vicino alla Sampdoria, in pole da tempo ormai nonostante le tantissime sirene. Al club rossoblu non resta che “pescare” tra i diversi centravanti sondati.

