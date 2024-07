Un reggino ex Cosenza ora a Catanzaro: è Fabio Caserta il nuovo allenatore giallorosso

StrettoWeb

Dopo settimane intense e una ridda di nomi, il Catanzaro ha scelto il suo nuovo allenatore: è Fabio Caserta. Un reggino, l’anno scorso a Cosenza, rimane in Calabria e passa in giallorosso, sostituendo Vincenzo Vivarini, passato al Frosinone. L’ufficialità arriverà domani, probabilmente dalle parole di Polito e Morganti, nuovo DS e nuovo DG che verranno presentati alle 16.

Caserta l’anno scorso era stato scelto dal Cosenza con l’obiettivo di puntare a qualcosa in più di una salvezza. Buona la partenza, ottimo il periodo a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno – trascinato da Tutino – ma dopo il suo infortunio la squadra accumula qualche risultato negativo di troppo, a partire proprio dal derby perso in casa, fino all’esonero dell’11 marzo. In panchina però vanta due promozioni dalla Serie C alla Serie B, con Juve Stabia e Perugia. Da calciatore ha raggiunto la Serie A con il Catania, nel 2006.

