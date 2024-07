“Autonomia? Le loro città in declino, Reggio è morta”: da FdI la stoccata ai Sindaci calabresi

StrettoWeb

“Ho visto che i cinque sindaci di capoluogo si stanno battendo sull’autonomia: mi sembra una buona strategia per non parlare della decadenza che si nota nelle loro città”. Frecciata bella e buona da parte del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Al sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria dico che la nostra grande città è morta da anni, di inedia, di un declino incredibile. E se Reggio non è fallita lo si deve al fatto che è una città metropolitana”.

“Agli altri primi cittadini ricordo che è un loro elementare diritto fare politica – prosegue Antoniozzi – e intervenire su tutto: possono disquisire di ciò che accadrà in Francia o negli Usa ma i cittadini di Catanzaro, Crotone, Cosenza e Vibo aspettano soprattutto risposte sui temi locali, su come vengono amministrati i comuni, sulla pulizia delle città, sull’ordine pubblico. Naturalmente come esponente politico sento il dovere e la necessità di affrontare una sfida di interlocuzione con i sindaci che, però, in questo caso sono più dirigenti del Pd che primi cittadini. Devo dire che durante la Prima Repubblica tanto vituperata – conclude Antoniozzi – per citare Battiato, ‘quando si trattava di parlare si aspettava sempre con piacere’ mentre oggi siamo diventati tutti statisti”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.