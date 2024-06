Puglia, Trudeau si congratula con il presidente Meloni per il G7

StrettoWeb

Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau che ha avuto un incontro bilaterale con il premier Giorgia Meloni a margine del G7 che si è concluso ieri Borgo Egnazia si è “congratulato” con il presidente del Consiglio per l’organizzazione “di un Summit produttivo”. Il premier canadese ha anche ringraziato il presidente del Consiglio per “l’attenzione dell’Italia alle priorità attuali del G7 come il sostegno all’Ucraina, gli obiettivi che portano verso un transizione energetica e l’uso e lo sviluppo dell’Ia”.

Trudeau e Meloni, si legge in una nota del governo canadese, hanno sottolineato i “rapporti solidi e in crescita” tra il Canada e l’Italia e “hanno ufficialmente lanciato la road map” tra i due paesi per rafforzare la cooperazione bilaterale. Nel corso della bilaterale i due leader hanno discusso delle crisi geopolitiche attuali, in particolare il conflitto in Ucraina e hanno ribadito “il loro impegno” a sostenere Kiev. Nel momento in cui il Canada si appresta ad organizzare il G7 del 2025 Trudeau ha ribadito “l’importanza di proporre al G7 un ordine del giorno pratico ma ambizioso per far fronte alle sfide mondiali e ottenere risultati concreti”. Trudeau e Meloni resteranno in “stretto contatto” per l’entrata in vigore della road map.

