Scilla, si parte con il “Pesce Spada in Festa”

StrettoWeb

La magnifica cornice della perla della Costa Viola, Scilla, ospiterà a partire da questa sera, venerdì 28 giugno, l’evento “Pesce Spada in Festa”, con spettacoli musicali, concorsi, degustazioni e tanto divertimento a partire dalle ore 18:00 per tutte e tre le sere in programma. Il re del mare reggino, il pesce spada, diventerà protagonista indiscusso di una kermesse all’insegna della musica, della bellezza e del gusto.

Il taglio del nastro è previsto questa sera per le 18:00, con l’accompagnamento della Banda Musicale Città di Scilla. A seguire si svolgerà il Concorso Nazionale Bambino/a più bello/a d’Italia. Alle 22:00 lo spettacolo musicale “I briganti italiani” animerà il lungomare di Scilla.

Domani sera, sabato 29 giugno, l’appuntamento è per le 21:30 con l’evento “La Notte di Poseidone”, un’esibizione di Musica Etnica presentata da Domenico Milani, che vedrà la straordinaria presenza di Giovanna Scarfò, Manuela Cricelli, Adela, Marinella Rodà, voci apprezzate e amate del mondo etnico calabrese, con la direzione artistica di Natale Princi.

L’ultima sera, domenica 30 giugno, alle 19:30 avrà luogo il Concorso Nazionale “Il più bello/La più bella d’Italia” e alle 22:00 il Concerto Musicale “Rocco al quadrato”. Durante la manifestazione, organizzata da Balboa Scilla di Rocco sarà possibile degustare il pesce spada preparato nei vari stand presenti sul lungomare. Non solo: all’iniziativa hanno aderito anche i ristoranti del lungomare che per l’occasione proporranno un menù a base di pesce spada a prezzi calibrati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.