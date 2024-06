Sandro Santoro: “Giulio Cadeo grande colpo, così la Viola tornerà grande”

StrettoWeb

Sandro Santoro è un grande cuore neroarancio: il suo legame con la Viola e con Reggio Calabria è indissolubile al punto che mentre si sta giocando la promozione in serie A1 con la sua Cantù, di cui è General Manager, continua a seguire da vicino le vicende del glorioso club reggino di cui è una bandiera indimenticabile (nonché un innamorato tifoso). Stamani ha ascoltato con attenzione la conferenza stampa di presentazione di coach Giulio Cadeo e ai microfoni di StrettoWeb esprime tutto il suo apprezzamento per una scelta “azzeccatissima“.

“Il presidente Laganà e il General Manager Vita stanno lavorando molto bene: la scelta di Giulio Cadeo è un’assoluta garanzia. Rivolgo alla società il più grande in bocca al lupo, con la certezza che è un tassello molto importante di un percorso di rinascita sempre più concreto. Giulio Cadeo è una persona tra le più preparate che si potessero trovare per rilanciare un progetto che ha bisogno di chi capisca il ruolo di ogni giocatore, che abbia la capacità di creare un sistema che poi diventi squadra. E poi lui non è solo un allenatore: è un istruttore di basket, insegna a giocare a basket, valorizza i giovani. E’ un tassello che si inserisce in un progetto serio e strutturato: nei prossimi 2-3 anni la Viola avrà grandi soddisfazioni” afferma Santoro.

Per l’esperto dirigente cestistico “è determinante in tutto questo la grande spinta portata da Myenergy che ha dato al Presidente Laganà e a tutta la società quella solidità finanziaria e quella forza che prima non c’erano. Vedrete che adesso i duemila spettatori che hanno partecipato con entusiasmo alla fase finale di campionato sono destinati a crescere perchè c’è nell’aria quel coinvolgimento che è frutto soprattutto di chiarezza da parte del progetto, da cui deriva la credibilità di cui città, tifosi e appassionati hanno bisogno per ricredere in un qualcosa che possa essere riproposto: la grandezza della Viola”.

“Poi – conclude Santoro – la squadra e i risultati sono la naturale conseguenza di tutto ciò che si fa dietro, che poi si vede anche in campo. Ci vorrà tempo e pazienza, ma le basi di quest’iniziativa sono le più giuste e corrette. Laganà, Vita e tutto il gruppo stanno lavorando molto bene, adesso Giulio Cadeo è un’assoluta garanzia. Forse se ne parla anche troppo poco, ma la Viola sta mettendo le basi per tornare grande, per tornare dove merita”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.