La Viola presenta coach Cadeo: “identità e stile. Accolto in maniera calorosa” | INTERVISTA

Inizia il mese di giugno e la Myenergy Viola Reggio Calabria pone il primo mattoncino per la nuova stagione. Salutato coach Cigarini, la società reggina riparte da un nuovo allenatore. Oggi, presso il Salone dei lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione di coach Giulio Cadeo, nuovo allenatore della Myenergy Viola Reggio Calabria.

A differenza di Cigarini, alla prima stagione da senior, coach Cadeo ha un curriculum importante con tante esperienze in A e B tra Varese, Chieti, Firenze, Castelfiorentino, Montichiari, Matera, Ruvo di Puglia, Corato e Trani. Coach Cadeo è stato anche head coach della Nazionale U16 dell’Italia e assistente di coach Walter De Raffaele nella Nazionale U22.

Coach Cadeo, in casa Viola, ricoprirà il doppio ruolo di capo allenatore e Responsabile e Coordinatore tecnico del settore giovanile, una scelta che ha l’obiettivo di valorizzare il vivaio neroarancio. E a proposito di valorizzazione, occhio al nuovo PalaCalafiore che potrebbe presto ospitare la Nazionale come dichiarato dal presidente FIP Calabria, Paolo Surace, ai nostri microfoni.

Le prime parole di coach Giulio Cadeo a Reggio Calabria

In conferenza stampa coach Giulio Cadeo ha dichiarato: “grazie per l’accoglienza, da quando sono arrivato un’accoglienza così lo trovata raramente. Il vostro grazie spero che arrivi dopo, quando arriveranno i risultati. I risultati dovranno essere di uno stile, di un modo di essere, di un’identità condivisa che sia riconoscibile. Negli anno 90-2000 si sapeva che fin dal riscaldamento ‘quei ragazzi erano di Varese’. Questa cosa oggi si è persa. La possibilità di allenare anche il settore giovanile la sento mia, l’ho sempre fatto, è una grande responsabilità dei giocatori della prima squadra che dovranno essere simbolo ed esempio per i nostri ragazzi dal Minibasket in poi. Ho conosciuto lo staff e abbiamo subito trovato grande sintonia. È un onore trovarmi qui in questo momento storico, c’è un grande obiettivo, non dico una rinascita ma ci sono obiettivi fondamentali. Siamo entrambi alla ricerca di emozioni, senza diventa piattume e tristezza“.

"Identità e stile": le prime parole di Giulio Cadeo, nuovo coach della Viola

Il presidente Laganà su coach Cadeo

Il presidente Laganà ha dichiarato: “Pianeta Viola, PalaPentimele, sono fatti concreti. Ci auguriamo di averlo pronto per settembre. Siamo sicuri e contiamo sulla presenza dell’Amministrazione per avere il suo campo disponibile a settembre. La Viola è presente sia per il Pentimele che per il Pianeta Viola, una volta che ci sarà il bando faremo la nostra proposta, siamo disponibile per gestire l’intera struttura, fa capire la solidità della società che si sta costruendo e che diventa sempre più economicamente solida. La Viola, in un anno di transizione come quello dell’anno scorso, ha operato con oculatezza ma riportando al Pentimele il pubblico che questa città merita per quanto riguarda il basket. Un ringraziamento a coach Cigarini che è riuscito con entusiasmo e capacità cestistiche di riportare il pubblico e i risultati a cui puntavamo. La società ha grandi obiettivi e la scelta di Giulio Cadeo l’avevamo programmata non l’ultimo mese del campionato, ma già all’inizio del precedente campionato.

Questa società in 5 anni ha avuto bisogno di un percorso per convincere città e imprenditori, in modo trasparente, senza cadere nel baratro di retrocessioni e fallimenti, anni necessari per acquistare fiducia in un mondo diffidente che negli ultimi 10 anni aveva subito amarezze e delusioni. Oggi ripartiamo con quello che era il nostro obiettivo con una figura al top. Mi ha entusiasmo dal primo momento dei nostri incontri, nei colloqui sempre pronto e disponibile, con la pacatezza di cui avevamo bisogno. Coach Cadeo sa investire sui giovani, questa società investirà sui giovani e sul futuro. Coach Giulio Cadeo è la persona più ‘al top’ per questo percorso“.

Viola, il presidente Laganà presenta coach Giulio Cadeo

GM Vita

“Ringrazio il presidente Laganà per l’opportunità di mettermi alla prova e costruire qualcosa di importante. Questa opportunità nasce dall’esperienza maturata in Lega e mi ha fatto accrescere il mio bagaglio tecnico da portare in società. Questi mesi mi sono serviti per analizzare la situazione. Conclusa questa stagione storica con il primo turno dei Playoff, adesso dobbiamo programmare per i prossimi anni e creare stabilità dal punto di vista societario. Serve stabilità societario con una progettazione e una visione a medio-lungo termine. Non pensiamo solo alla prima squadra, allestiremo sicuramente una squadra importante, ma vogliamo rifondare il settore giovanile per creare uno staff altamente competitivo. Con coach Cadeo ci conosciamo da tanto e apprezzo come lavora con i giovani e lo staff tecnico. Da qui a 3 anni vogliamo coprire tutte le categorie giovanili con presenza e qualità. Con coach Giulio Cadeo raggiungeremo risultati dal punto di vista umano e sportivo“.

Il Consigliere Latella

“Devo ringraziare società e presidente per l’ottimo campionato svolto. Mi auguro che quest’anno possiamo fare il salto di categoria. Dobbiamo essere ambiziosi e ritornare nei campionati che la Viola ha disputato. Da parte dell’Amministrazione c’è volontà e vicinanza che questo possa accadere. Teniamo fortemente alle attività e al destino della Viola Reggio Calabria. Le strutture presenti nella nostra città sono di primo ordine, come il PalaCalafiore che stiamo riqualificando e anche il Pianeta Viola, casa della Viola, in fase di completamento. Ci sono le condizioni per fare bene. Do il benvenuto al coach e mi auguro che si possa fare un campionato di vertice. Anche a livello economico c’è solidità ed è importante avere una società che ha le basi economiche forti per non cadere in situazioni di difficoltà“.

